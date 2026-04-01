実物が語る戦国ドラマの余韻！ 徳川美術館「NHK大河ドラマ特別展『豊臣兄弟！』」

記事ポイント 白石聖さんがひと足先に観覧し、大河ドラマの世界観をより深く味わえる特別展です。秀長ゆかりの茶入や書状など、物語の背景を実物の文化財からたどれます。一般2,000円で前期・後期の展示替えもあり、名古屋で何度も楽しみたくなる展覧会です。 白石聖さんがひと足先に観覧し、大河ドラマの世界観をより深く味わえる特別展です。秀長ゆかりの茶入や書状など、物語の背景を実物の文化財からたどれます。一般2,000円で前期・後期の展示替えもあり、名古屋で何度も楽しみたくなる展覧会です。

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の世界を、実際の文化財とともに味わえる特別展が名古屋で始まります。

開幕に先立つ内覧会には、ドラマで直役を演じる白石聖さんも来場し、作品を前にした率直な感想と見どころを語ります。

徳川美術館「NHK大河ドラマ特別展『豊臣兄弟！』」

会期：2026年4月18日（土）から6月14日（日）まで前期展示：2026年4月18日（土）から5月17日（日）まで後期展示：2026年5月19日（火）から6月14日（日）まで会場：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫開館時間：10:00から17:00まで（最終入館16:30）休館日：月曜日、ただし5月4日は開館、5月7日は休館観覧料金：一般2,000円、高・大学生1,200円、中学生以下無料

会場では、豊臣秀長と秀吉、その周囲の人物たちにまつわる文化財や歴史資料が並び、ドラマの物語が史実の奥行きとともに立ち上がります。

ドラマを見ている人にとっては次の展開を想像する予習になり、これから見始める人にとっては時代背景をつかむ入口になるのが魅力です。

白石聖さん注目の展示

白石聖さんが特に注目したのは、「肩衝茶入 銘 薬師院」です。

秀長の所用とわかる唯一の茶入とされる品で、ヒビや欠けが見当たらない美しい保存状態は、何百年もの時を超えた重みを静かに伝えてくれます。

ドラマの中の人物が確かに生きていたことを、こうした実物から感じられる瞬間は、歴史好きにはたまらない贅沢です。

物語の余韻を深める資料

白石聖さんは、秀長の直筆の書状から兄を支えるまめさや人柄を感じたと語っています。

劇中では見えない細やかな一面まで資料から想像できるので、補佐役としての秀長の魅力がいっそう立体的に見えてきます。

ただ展示を見るだけで終わらず、登場人物への印象まで変わるのが、この特別展ならではの楽しさです。

何度も訪れたくなる構成

前期と後期で展示内容が変わるため、1回だけでは出会えない作品があるのも見逃せません。

気になる資料をじっくり見たい人はもちろん、ドラマの放送が進んだあとにもう一度足を運ぶと、受け取り方が変わる楽しみも待っています。

名古屋観光とあわせて立ち寄れば、歴史とエンタメの両方を満喫できる、充実したおでかけ時間になりそうです。

アクセス

住所：愛知県名古屋市東区徳川町1017JR中央本線「大曽根」駅 南口より徒歩8分市バス・名鉄バス 基幹2系統「徳川園新出来」下車 徒歩3分名古屋観光ルートバス「メーグル」徳川園・徳川美術館・蓬左文庫下車すぐ駐車場：美術館南側に無料駐車場17台

白石聖さんの言葉をきっかけに展示を見ると、作品のひとつひとつに物語の温度が宿って感じられます。

史実とドラマの両方を行き来しながら楽しめるので、大河ドラマファンはもちろん、日本史に興味がある人にも心に残る時間になります。

前期と後期で表情を変える展示構成も、わざわざ名古屋まで出かけたくなる理由のひとつです。

NHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」の紹介でした。

よくある質問

Q. NHK大河ドラマを見ていなくても楽しめますか？

A. はい、楽しめます。

会場では秀長や秀吉、その周辺人物にまつわる文化財や資料を通して時代背景を知ることができるため、ドラマ未視聴でも物語の入口として十分に満足できます。

Q. いつ行くのがおすすめですか？

A. 気になる作品をしっかり見たいなら、前期と後期で1回ずつ訪れるのがおすすめです。

展示替えがあるため、時期を変えて足を運ぶと、展覧会の奥行きをより深く味わえます。

Q. 家族で行きやすい展覧会ですか？

A. 中学生以下は無料なので、家族で出かけやすい展覧会です。

公共交通機関でのアクセスも良く、無料駐車場も17台分あるため、週末のおでかけ先として予定に組み込みやすいのも魅力です。

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