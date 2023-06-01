群馬県館林市の住宅の敷地内で、生後間もない男の子の遺体が見つかりました。警察によりますと、きのう（17日）午後7時前、館林市広内町にある住宅で、「敷地内に人のような物体がある」と、この家に住む男性から110番通報がありました。通報を受け、駆けつけた警察官が屋外で生後間もない男の子の遺体を発見したということです。警察は今後、男の子の司法解剖をするとともに、事件と事故の両面で捜査しています。