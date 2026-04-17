記事ポイント 株式会社ラボコートが令和8年度版の施設基準ウェブサイト掲載ルール解説記事を公開しています。無料のチェックリストPDFが登録不要でダウンロードできます。令和8年度診療報酬改定で追加された掲載項目をまとめて確認できます。 ラボコートが、令和8年度版に対応した療養担当規則と施設基準のウェブサイト掲載ルール解説記事を公開しています。無料のチェックリストPDFとあわせて使うことで、