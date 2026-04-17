山形市内の事業所のトイレに小型カメラを設置して女性の姿を撮影したとして、山形市の51歳の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、山形県山形市漆山に住む会社員の男（51）です。 警察によりますと、男は正当な理由がないのに、4月1日に山形市内の事業所にある男女兼用トイレに小型カメラを設置し、利用中の女性をひそかに撮影した疑いが持たれています。 通報を受けた警察が調べたところ、この男の犯行