動画配信サービスHuluは、最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、きょう17日午後10時54分より、劇場版『名探偵コナン』過去作全28作品の一挙配信を開始した。あわせて、江戸川コナン×萩原千速×横溝重悟による金曜ロードショー版【Hulu】スペシャルPR映像も解禁された。【動画】ここでしか見られない掛け合い！コナン×千速×重悟のスペシャル映像きょう日本テレビ『金曜ロードショー』にて放送された劇