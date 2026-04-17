ホルムズ海峡の開放を受けたドル安進行＝ＮＹ為替序盤 日本時間午後１０時１６分現在のドル円は１ドル＝１５８．３４円。きょうの為替市場、ドル円は東京時間午後からロンドン朝にかけて一時１５９円台後半を付けたが、イラン情勢を受けて一気にドル売りが進み、１５８．１０円台まで下げる展開を見せた。 米国がイランの凍結資産の解除を検討との報道などを受けてドル安原油安株高となった後、イランのアラグチ外相がレ