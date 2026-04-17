◆パ・リーグ日本ハム３―５西武（１７日・エスコンフィールド）西武・西口監督が、５回に死球を受けた渡部聖弥外野手の現状について説明した。「３番・三塁」で先発出場。５回２死一、三塁の場面で、右手親指に死球を受け、一度ベンチに戻ったが再びグラウンドへ姿を現しプレーを続行した。７回の第３打席は空振り三振に倒れた。９回の守備から退き、トレーナーとともに一足早く球場を後にしていた。指揮官は「スローイン