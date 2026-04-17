◆パ・リーグ西武５―３日本ハム（１７日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が試合後、待機中の先発組に言及した。開幕からリリーフに回っていた古林が、登録を外れこの日の試合前練習ではブルペン入り。新庄監督は「うん、（古林は）先発。（斎藤）友貴哉くん戻ってきてくれたし、すごい成績を残している先発ピッチャーって、中継ぎの経験をしてるピッチャーが多いんで」と説明した。その上で、福島、金村、孫