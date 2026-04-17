去年10月に念願の韓国デビューを果たした9人組グローバルグループ・&TEAMにインタビュー。4月21日リリースの最新アルバム『We on Fire』に込められた思いや“再燃”していること、5月から始まるアジアツアーへの意気込みなどを伺いました。■韓国デビューで再確認した“LUNÉとのきずな”2025年4月にリリースした日本シングル『Go in Blind (月狼)』では、総出荷枚数100万枚を突破し、自身初のミリオン認定を獲得。さらに