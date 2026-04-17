柳楽優弥と松村北斗が共演しているNetflixシリーズ『九条の大罪』が大人気！ 『闇金ウシジマくん』の原作者・真鍋昌平の同名漫画を映像化したこのシリーズについて、その面白さの秘密を探ってみました！※以下、ネタバレを含むため、まだ見ていない人はご注意くださいNetflixシリーズ『九条の大罪』とは原作の『九条の大罪』は、2020年10月より『週刊ビッグコミックスピリッツ』（小学館）で連載中の人気漫画。2026年4月時点でコミ