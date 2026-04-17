同じ手続きの場合、銀行の窓口で手続きすると、手数料の面でネット銀行より損をしてしまうことがあります。自分の負担にならない、かつ、手数料をお得にする方法を考えてみましょう。どのようなサービスを提供しているのか確認するネット銀行はお客さまが自分で全て手続き（操作）を行うのに対し、窓口では行員が手続きをします。そのため、手間がかからないほう（ネット銀行）の手数料を割り引くというのは、当たり前のサービスで