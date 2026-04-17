ふとした瞬間に思い出してしまう、過去の失言や振る舞い--いわゆる「黒歴史」に苦しんだ経験はありませんか。時間が経つほど増えていくようにも思えるその記憶ですが、直木賞作家・小川哲さんは、それを「成長の証」と捉えます。本記事では『斜め45度の処世術』（小川哲・著／CEメディアハウス）より一部を抜粋。後悔や反省の意味を問い直し、「成長」との関係を考えるエッセイを紹介します。【2026年 実写映画化】大ヒット小説『