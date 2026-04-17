浴室は家の中で最も湿気がたまりやすく、油断するとすぐにカビが発生してしまう場所です。梅雨の時期や結露が気になる時期だけでなく、年末の大掃除シーズンにはSNSでも「浴室のカビ取り術」が大きな話題になります。しかし、カビが発生してから強い薬剤で取り除くのは、手間も時間もかかります。理想的なのは、そもそも「カビを発生させない環境」を作ること。そのためには、入浴後に上がった湿度をいかに素早く下げるかが勝負と