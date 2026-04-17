浴室の換気扇を回すとき、ドアは「開ける」？「閉める」？ カビを発生させない“正解”と“例外”
浴室は家の中で最も湿気がたまりやすく、油断するとすぐにカビが発生してしまう場所です。梅雨の時期や結露が気になる時期だけでなく、年末の大掃除シーズンにはSNSでも「浴室のカビ取り術」が大きな話題になります。
しかし、カビが発生してから強い薬剤で取り除くのは、手間も時間もかかります。理想的なのは、そもそも「カビを発生させない環境」を作ること。そのためには、入浴後に上がった湿度をいかに素早く下げるかが勝負となります。
ここで重要な役割を果たすのが「換気扇」ですが、実は多くの人が迷ってしまうポイントがあります。それは、「換気扇を回すとき、浴室のドアを開けておくべきか、それとも閉めておくべきか」という問題です。
今回は、効率的な換気の方法と、換気扇のメンテナンスについてご紹介します。
「開けておいた方が空気の通り道ができて、早く乾くのでは？」と思うかもしれません。しかし、換気扇の能力を最大限に引き出すキーワードは「負圧（ふあつ）」にあります。
換気扇は、浴室内の空気を強制的に外へ押し出す装置です。ドアをぴったりと閉め切った状態で換気扇を回すと、浴室内の空気が外へ排出されることで室内の気圧が下がり、外気を取り込もうとする強い力が働きます。これが「負圧」の状態です。
最近の住宅の浴室ドアには、下部や上部に小さな空気の取り入れ口（ガラリ）が設けられています。ドアを閉めることで、この小さなすき間から勢いよく空気が吸い込まれ、浴室全体に効率的な空気の流れが生まれるのです。
逆にドアを全開にしてしまうと、換気扇の近くにある空気だけが入れ替わる「ショートサーキット」という現象が起き、浴室の隅々の湿気が停滞してしまう原因になります。
もし、窓と換気扇が向かい合うような位置関係にあり、窓を開けることで浴室全体を通り抜けるような強い風の流れが作れる場合は、窓を開けた方が短時間で一気に空気を入れ替えられることがあります。
ご自身の家の浴室において、「閉め切った方が早いのか」「少し開けた方が効率的なのか」を判断するのは難しいものです。そこでおすすめしたいのが、温湿度計を使った実験です。入浴後にドアを閉めたパターンと、少し開けたパターンで、どちらが早く湿度が下がるかを一度チェックしてみてください。数値で確認することで、その家に最適な「最短の乾燥ルート」が見えてきます。
「換気しているつもりが、実はカビの胞子を浴室内にまき散らしていた」という事態を防ぐためにも、定期的な掃除を習慣にしましょう。
▼換気扇掃除のステップと頻度
換気扇の掃除は、最低でも半年に1度、できれば月に1回のペースで行うのが理想的です。
・カバーを外す
まずは外側の化粧カバーを外します。多くのタイプは、手前に引くと針金状のバネで固定されているので、それをつまんで外すことができます。
・ファンの取り外し（可能な場合）
取扱説明書を確認し、シロッコファンなどが簡単に外せるタイプであれば取り外します。
※無理に外そうとすると故障の原因になるため、難しい場合は無理をせず、取り付けたまま掃除します
・ホコリの除去
頻繁に掃除している場合は、乾いた布やブラシで表面のホコリを優しく取り除くだけで十分です。
・こびりついた汚れの洗浄
ホコリが湿気で固まってこびりついている場合は、洗浄が必要です。専用の洗剤がなくても、浴室にあるボディーソープで代用可能です。中性洗剤に近い成分が多く、油分を含んだホコリ汚れもすっきりと落とせます。洗った後は、故障やカビの原因にならないよう、しっかりと乾燥させてから元に戻しましょう。
・基本はドアを閉めて「負圧」を利用し、効率よく換気する
・構造に合わせて最適な空気の通り道を実験して見つける
・月1回の換気扇掃除で、換気能力を維持する
これらを意識するだけで、浴室の清潔感は見違えるほど変わります。毎日のちょっとした習慣で、カビに悩まされない快適なバスタイムを手に入れましょう。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
しかし、カビが発生してから強い薬剤で取り除くのは、手間も時間もかかります。理想的なのは、そもそも「カビを発生させない環境」を作ること。そのためには、入浴後に上がった湿度をいかに素早く下げるかが勝負となります。
今回は、効率的な換気の方法と、換気扇のメンテナンスについてご紹介します。
効率よく湿気を出すための正解は「ドアを閉める」こと結論からいうと、基本的には「浴室のドアは閉めて換気扇を回す」のが正解です。
「開けておいた方が空気の通り道ができて、早く乾くのでは？」と思うかもしれません。しかし、換気扇の能力を最大限に引き出すキーワードは「負圧（ふあつ）」にあります。
換気扇は、浴室内の空気を強制的に外へ押し出す装置です。ドアをぴったりと閉め切った状態で換気扇を回すと、浴室内の空気が外へ排出されることで室内の気圧が下がり、外気を取り込もうとする強い力が働きます。これが「負圧」の状態です。
最近の住宅の浴室ドアには、下部や上部に小さな空気の取り入れ口（ガラリ）が設けられています。ドアを閉めることで、この小さなすき間から勢いよく空気が吸い込まれ、浴室全体に効率的な空気の流れが生まれるのです。
逆にドアを全開にしてしまうと、換気扇の近くにある空気だけが入れ替わる「ショートサーキット」という現象が起き、浴室の隅々の湿気が停滞してしまう原因になります。
「窓の位置」によっては例外も基本は「閉め切る」ことが正解ですが、浴室の構造によってはドアや窓を開けた方がいいケースもあります。ポイントは、「空気の入り口（窓やドア）」と「出口（換気扇）」が対角線上にあるかどうかです。
もし、窓と換気扇が向かい合うような位置関係にあり、窓を開けることで浴室全体を通り抜けるような強い風の流れが作れる場合は、窓を開けた方が短時間で一気に空気を入れ替えられることがあります。
ご自身の家の浴室において、「閉め切った方が早いのか」「少し開けた方が効率的なのか」を判断するのは難しいものです。そこでおすすめしたいのが、温湿度計を使った実験です。入浴後にドアを閉めたパターンと、少し開けたパターンで、どちらが早く湿度が下がるかを一度チェックしてみてください。数値で確認することで、その家に最適な「最短の乾燥ルート」が見えてきます。
忘れがちな「換気扇掃除」がカビ予防の要効率的な換気方法を実践していても、肝心の換気扇自体が汚れていては効果が半減してしまいます。湿気を吸い込む換気扇はホコリがたまりやすく、そのホコリが湿気を吸うことで換気扇内部にカビが繁殖することもあるのです。
「換気しているつもりが、実はカビの胞子を浴室内にまき散らしていた」という事態を防ぐためにも、定期的な掃除を習慣にしましょう。
▼換気扇掃除のステップと頻度
換気扇の掃除は、最低でも半年に1度、できれば月に1回のペースで行うのが理想的です。
・カバーを外す
まずは外側の化粧カバーを外します。多くのタイプは、手前に引くと針金状のバネで固定されているので、それをつまんで外すことができます。
・ファンの取り外し（可能な場合）
取扱説明書を確認し、シロッコファンなどが簡単に外せるタイプであれば取り外します。
※無理に外そうとすると故障の原因になるため、難しい場合は無理をせず、取り付けたまま掃除します
・ホコリの除去
頻繁に掃除している場合は、乾いた布やブラシで表面のホコリを優しく取り除くだけで十分です。
・こびりついた汚れの洗浄
ホコリが湿気で固まってこびりついている場合は、洗浄が必要です。専用の洗剤がなくても、浴室にあるボディーソープで代用可能です。中性洗剤に近い成分が多く、油分を含んだホコリ汚れもすっきりと落とせます。洗った後は、故障やカビの原因にならないよう、しっかりと乾燥させてから元に戻しましょう。
まとめ浴室のカビ対策は、「いかに早く湿気を追い出すか」という仕組み作りと、「装置のメンテナンス」の掛け合わせで決まります。
・基本はドアを閉めて「負圧」を利用し、効率よく換気する
・構造に合わせて最適な空気の通り道を実験して見つける
・月1回の換気扇掃除で、換気能力を維持する
これらを意識するだけで、浴室の清潔感は見違えるほど変わります。毎日のちょっとした習慣で、カビに悩まされない快適なバスタイムを手に入れましょう。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)