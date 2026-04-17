タレントの神田うのが１７日までにＳＮＳを更新。人気タレントとの誕生日会の様子を公開した。自身のインスタグラムに「ハワイのマキさん千秋ちゃんがお誕生日のお祝いをして下さいました」とタレントの千秋らに誕生日を祝福してもらったことを報告。続けて「マキさんが千秋ちゃんとの嬉しい再会をさせて下さってからマキさんがご帰国の際には３人でランチしたりしています今回はペニンシュラ東京のチャイニーズヘイフンテ