ドル円１５８．９４レベルに下落、原油が一段安＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤、ドル円は一時158.94レベルと159円台割れへと下落した。ＮＹ原油先物が89ドル台に下落する動きにドル売りの反応を示した。 USD/JPY159.03