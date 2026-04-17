鎌倉市役所（資料写真）鎌倉市役所の新庁舎整備を担当する市幹部が今月、移転推進派の市民と宴席を設け、その様子が交流サイト（ＳＮＳ）に掲載され、市民から利害関係者と行政の癒着を疑う声が上がっている。宴席に出席した推進派の男性２人は松尾崇市長の支援者で、これまで市議会に移転推進を求める陳情の提出や、市の説明会で反対派に暴言を浴びせる行為をしていた。松尾市長は１７日の市議会で「ＳＮＳの投稿はさまざまな臆