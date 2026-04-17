MetaがVRヘッドセット「Meta Quest」シリーズの値上げを発表しました。原因はコンポーネント、特にメモリチップの価格高騰だとのことです。An Update on Meta Quest Pricing - Meta | Metaストア (ja)https://www.meta.com/ja-jp/blog/update-meta-quest-pricing/Meta blames RAM shortage for $100 Quest 3 price hike | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/912921/meta-quest-3-3s-vr-price-hike-ram-memory-shortageMeta Q