メモリ価格高騰の影響でMetaが「Quest 3」を値上げ
MetaがVRヘッドセット「Meta Quest」シリーズの値上げを発表しました。原因はコンポーネント、特にメモリチップの価格高騰だとのことです。
An Update on Meta Quest Pricing - Meta | Metaストア (ja)
https://www.meta.com/ja-jp/blog/update-meta-quest-pricing/
Meta blames RAM shortage for $100 Quest 3 price hike | The Verge
Meta Quest headset prices are going up on April 19
https://www.engadget.com/ar-vr/meta-quest-headset-prices-are-going-up-on-april-19-143259031.html
値上げが発表されたのは2023年10月発売の「Meta Quest 3」(512GBモデル)と、2024年10月発売の「Meta Quest 3S」(256GBモデル・128GBモデル)です。
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Metaによると、高性能VRヘッドセットを構築するにあたって重要なコンポーネント、特にメモリチップの価格が世界的に高騰しており、Questで期待されるハードウェアやソフトウェア、サポートの品質を提供し続けるためには価格調整が不可欠だったとのこと。
各製品の価格変更内容は以下の通りで、アメリカではQuest 3Sが50ドル(約7970円)、Quest 3が100ドル(約1万5900円)の値上げとなっています。日本での価格は付加価値税を含めたもので、Quest 3Sも搭載ストレージが多いほど値上げ幅が大きいという差が出ています。
改定前価格改定後価格Meta Quest 3S(128GBモデル)299.99ドル(約4万7800円)
4万8400円349.99ドル(約5万5800円)
5万9400円Meta Quet 3S(256GBモデル)399.99ドル(約6万3800円)
6万4900円449.99ドル(約7万1700円)
7万7000円Meta Quest 3(512GBモデル)499.99ドル(約7万9700円)
8万1400円599.99ドル(約9万5700円)
10万2300円
アクセサリの価格改定はないとのこと。新価格は2026年4月19日(日)から適用されます。