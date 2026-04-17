野球マンガの歴史と表現について徹底的に解説した『野球マンガ学概論 〜その歴史と表現について〜』(著：ツクイヨシヒサ)が2026年4月17日に小学館より発売された。世界に類を見ない、独自の深さと広さを誇る日本の「野球マンガ」文化。本書はその歴史と表現について、学問的な体系化を図った新機軸のマンガ評論となっている。名作『MAJOR』『ラストイニング』に登場する実際のコマをふんだんに使用しながら、徹底解説した画期的な