グラビアアイドル・長澤茉里奈が16日、自身のインスタグラムに滞在中のタイでのショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】21歳のタイ降臨ショットとても成人してるとは 長澤は「セントラルシラチャでの ソンクラーンイベントめっちゃ楽しかったですありがとうございました!!!」と記し、双丘がこぼれ落ちんばかりの極端に面積が小さめの衣装に、スカート姿のショットを投稿。バックにはにぎわう街並み