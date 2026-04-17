グラビアアイドル・長澤茉里奈が16日、自身のインスタグラムに滞在中のタイでのショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】21歳のタイ降臨ショット とても成人してるとは

長澤は「セントラルシラチャでの ソンクラーンイベント めっちゃ楽しかったです ありがとうございました!!!」と記し、双丘がこぼれ落ちんばかりの極端に面積が小さめの衣装に、スカート姿のショットを投稿。バックにはにぎわう街並みが見えているが、「この格好で街に繰り出してたわけではないので(笑)ご心配なく！イベント内のステージと特典会オンリーです」と付け加えた。



水かけ祭りとしても知られるタイの旧正月を祝う「ソンクラーン」。14～16日にまでグラビア撮影イベントも開催されている。ずぶ濡れではしゃぐ動画も投稿し、「ステージにいても水かかりまくってなんか本当楽しかった～！ いずみちゃん、あみちゃん、あいりさんと『初恋サイダー』を急遽歌うことになったのだけど 我らがあいりさんの舞いが終始最高でした」と藤沢泉美、伊関あみ、清水あいりとの共演を楽しんだ様子。



長澤は14日にはデニムのショートパンツに、上はボーダー柄の露出多めのスタイルで「タイ あちあちです」と記している。また、出発前の8日には「21歳のタイで撮影の時の写真 来週はタイでイベント！ ソンクラーン楽しみ～！」とつづって、当時の懐かしい姿を公開した。



ファンからは「天使過ぎます」「笑顔がめちゃくちゃ可愛い」「ほれてまうやろー」「茉莉奈ちゃんやっぱり可愛い」など、数々の言語がコメント欄に入り乱れる展開。童顔美ボディの第一人者にすっかり魅了されていた。



（よろず～ニュース編集部）