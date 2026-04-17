◇プロ野球パ・リーグ オリックス 13-4 ソフトバンク(17日、みずほPayPayドーム)オリックスが大量得点でソフトバンクに勝利し、首位タイに浮上しました。ここまで3連勝中と勢いに乗るオリックスは、対するソフトバンクの先発・徐 若熙投手を攻略します。初回の先頭打者として打席に向かった宗佑磨選手は、初球をとらえ先制ソロHR。さらに太田椋選手もタイムリーで続きます。2回には先頭の若月健矢選手が2塁打で出塁すると、相手の