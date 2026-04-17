◇プロ野球パ・リーグ オリックス 13-4 ソフトバンク(17日、みずほPayPayドーム)

オリックスが大量得点でソフトバンクに勝利し、首位タイに浮上しました。

ここまで3連勝中と勢いに乗るオリックスは、対するソフトバンクの先発・徐 若熙投手を攻略します。初回の先頭打者として打席に向かった宗佑磨選手は、初球をとらえ先制ソロHR。さらに太田椋選手もタイムリーで続きます。2回には先頭の若月健矢選手が2塁打で出塁すると、相手の四死球もあり1アウト満塁のチャンスメイク。ここで中川圭太選手がタイムリーを放ち、太田選手も3ランHRとするなどで一挙5点をあげました。

さらに5回には、対する2番手・大野稼頭央投手の前に連続タイムリーで2点を追加。8回にも3番手・鈴木豪太投手の前に、紅林弘太郎選手と渡部遼人選手がホームランを放ち3点を追加しました。

8回には意地を見せるソフトバンク打線が、近藤健介選手と栗原陵矢選手の連続ホームランを放つなどで追い上げるも、反撃は及ばず。オリックスが18安打13得点の猛攻で勝利しました。