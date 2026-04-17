OPPOの最新フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」が4月15日に発売されました。折り目が気にならないディスプレイや、ハッセルブラッドと共同開発したカメラを搭載するなど、注目度の高いモデルですが、価格は31万8000円。今年日本で発売されたスマホでは最高額です。気になる！ 欲しい！ と思いつつ、躊躇してしまう人もいることでしょう。はたして、それだけの価値はあるのか？ 発売に先がけて実機を借りられたので、じっくり使って