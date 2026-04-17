お笑いタレントの横澤夏子さんは4月17日、自身のInstagramを更新。平成に流行したキャラクターのシールを詰め込んだオリジナルのスマホケースを披露しました。【写真】横澤夏子、平成キャラの手作りスマホケース公開「横澤さんもかわいい〜」横澤さんは「シャカシャカケースに平成を詰め込んだのよー！ ボンボンドロップシールをはがさないで 切り抜いて入れたらシャカシャカケースに入ったのよー！ 全部かわいい平成ー！」とつづ