気温の高い日が多くなった近年。 気象庁は、暑さに関する予報用語について、新たな用語を作ることにしました。 これまでは、最高気温が25℃以上の日を「夏日」、30℃以上は「真夏日」、35℃以上は「猛暑日」と表現。 40℃以上は定められていませんでしたが、2018年以降は全国で40℃以上となる日が毎年観測されていることなどをふまえ、新たな呼び方を発表しました。 それが「酷暑日」です。 文字からもすごく