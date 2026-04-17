知らなければ心穏やかにいられたのに。長い人生のなかで、そのようなことを考えた経験はありませんか？聞きたくなかった、知りたくなかった。そう思っても、知ってしまったら知る前の自分には戻れない……。今回はそのようなモヤモヤを引き起こすはた迷惑な存在の話です。『「あの子があなたの悪口を言っていたよ？」なんて言う人って、本当の友だちではないよね。直接聞いて腹を立てるならわかるけど、他人から告げられるってな