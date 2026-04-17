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21:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催朝食会出席 21:15 カナダ住宅着工件数（3月） 予想25.0万件前回25.09万件 21:30 カナダ国際証券取扱高（2月） 予想N/A前回467.3億カナダドル 18日 0:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり） 1:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）