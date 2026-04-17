ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催朝食会出席
21:15
カナダ住宅着工件数（3月）
予想 25.0万件 前回 25.09万件
21:30
カナダ国際証券取扱高（2月）
予想 N/A 前回 467.3億カナダドル
18日
0:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
1:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00
マックレム加中銀総裁、記者会見
3:00
ウォラーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
18日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
※予定は変更されることがあります。
ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催朝食会出席
21:15
カナダ住宅着工件数（3月）
予想 25.0万件 前回 25.09万件
21:30
カナダ国際証券取扱高（2月）
予想 N/A 前回 467.3億カナダドル
18日
0:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
1:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00
マックレム加中銀総裁、記者会見
3:00
ウォラーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
18日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
※予定は変更されることがあります。