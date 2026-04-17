21:00　
ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催朝食会出席

21:15
カナダ住宅着工件数（3月）
予想　25.0万件　前回　25.09万件

21:30
カナダ国際証券取扱高（2月）
予想　N/A　前回　467.3億カナダドル

18日
0:30　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

1:15　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00　
マックレム加中銀総裁、記者会見

3:00　
ウォラーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

18日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）

※予定は変更されることがあります。