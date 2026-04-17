ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催朝食会出席



21:15

カナダ住宅着工件数（3月）

予想 25.0万件 前回 25.09万件



21:30

カナダ国際証券取扱高（2月）

予想 N/A 前回 467.3億カナダドル



18日

0:30

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



1:15

バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:00

マックレム加中銀総裁、記者会見



3:00

ウォラーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）



18日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）



※予定は変更されることがあります。

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