舞台人としての “第一歩” を踏み出しました。 「ハウステンボス歌劇学院」を先月卒業したばかりの12期生6人が、初舞台に挑みました。 緊張した面持ちの中、それぞれの芸名を発表。 その後 見せ場のラインダンスでは、堂々としたパフォーマンスを披露しました。 12期生は今後1年間、実習生として舞台に立ちながらレッスンを重ね、プロの舞台人を目指すということです。 ※詳しくは動画をご覧ください