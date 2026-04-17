本拠地マリナーズ戦米大リーグ・パドレスは16日（日本時間17日）、本拠地でマリナーズに5-2で勝利した。先発登板したウォーカー・ビューラー投手が6回途中5安打2失点と力投し初勝利を挙げたが、降板直後にベンチで大暴れする様子がファンを驚かせている。5回までマリナーズ打線を2安打無失点に抑えていたビューラー。4-0の6回、先頭から3連打を浴びて1失点し、降板した。ベンチに戻ると仲間から労われるも激昂し、壁に向かって