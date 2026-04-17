本拠地マリナーズ戦

米大リーグ・パドレスは16日（日本時間17日）、本拠地でマリナーズに5-2で勝利した。先発登板したウォーカー・ビューラー投手が6回途中5安打2失点と力投し初勝利を挙げたが、降板直後にベンチで大暴れする様子がファンを驚かせている。

5回までマリナーズ打線を2安打無失点に抑えていたビューラー。4-0の6回、先頭から3連打を浴びて1失点し、降板した。ベンチに戻ると仲間から労われるも激昂し、壁に向かってグラブを力いっぱい投げつけた。この後、2番手ロドリゲスもタイムリーを許し、2点差に詰め寄られた。

米ポッドキャスト番組「トーキング・ベースボール」公式Xが実際の映像を公開。文面に「ウォーカー・ビューラーは自身の降板の仕方に満足していなかったようだ」と記した投稿には、日本のファンから「一体何があったんや」「ビューラーめちゃくちゃキレてるやん」「ビューラー選手どうした！？」「激おこビューラーだけどパドレスでの初勝利おめでとう」「この感じLADの時と変わってなくて笑った」などの声が上がった。

世界一になった2020年、24年にはドジャースに在籍していた31歳のビューラーは、25年オフにパドレスに加入していた。



（THE ANSWER編集部）