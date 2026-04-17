Image: @edwardwarchocki/X イノシシも本能で感じる恐怖。イラストで描かれると非常にかわいいイノシシ。しかし、現実では野生のイノシシが農作物を荒らしたり、ゴミを漁ったり、ときに人に危害を加えたりと、イノシシによる被害が発生しています。都道府県、地域自治体、国とイノシシ対策を発信していますが、イノシシに悩んでいるのは日本だけではありません。世界にはとんでもないイノシ