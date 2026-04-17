言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 日常的に目にしたり、味わったりしている言葉の中から共通点を探してみましょう。今回はメディアで見かける用語から、フランス語由来の甘い響き、そして少し教訓めいた言葉まで用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□むしょ□□□□しめヒント：新聞やWebサイ