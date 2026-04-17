美人卓球選手として注目され、タレント活動も行う菊池日菜が１７日、インスタグラムを更新。「この度、４月１０日をもちましてこれまで所属していた環境を離れ、新たなスタートを切ります」と発表した。菊池は「今後はお仕事に真摯に向き合いながら、さまざまなことに挑戦していきたいと思っております」と報告。仕事のオファーについて連絡先を記し、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。菊池は２４年、