女優の川上麻衣子（６０）が１７日、自身のＳＮＳを更新。俳優・鶴見辰吾（６１）との共演ショットを公開した。インスタグラムで「還暦丙午世代にはちょっと不思議な気持ちになるツーショットでしょうか」と始めて、「鶴見辰吾さんとはお互い芸歴４５年を超え、いくつかの作品を共にしましたが、夫婦役は今回が初めて」と明かして、鶴見との２ショットを公開。「現場が若い世代へと交代していくなかで、鶴見さんがいてくれるだ