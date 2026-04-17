女優の川上麻衣子（６０）が１７日、自身のＳＮＳを更新。俳優・鶴見辰吾（６１）との共演ショットを公開した。

インスタグラムで「還暦丙午世代にはちょっと不思議な気持ちになるツーショットでしょうか」と始めて、「鶴見辰吾さんとはお互い芸歴４５年を超え、いくつかの作品を共にしましたが、夫婦役は今回が初めて」と明かして、鶴見との２ショットを公開。「現場が若い世代へと交代していくなかで、鶴見さんがいてくれるだけでホッとします」と思いをつづった。

続けて「５月からの公演に向けての稽古真っ只中ですが、抜き稽古の際には『アダルトチームは本日はお疲れ様でした』などと言われ、２人で顔を見合わせて苦笑い。１０代で仕事始めていた私たちもすっかりアダルトになりました！」と稽古中のエピソードを披露。「さてそのお稽古をちょっと休んで現在私は大阪に向かっています。１９日のトークショーまで梅田阪神百貨店で、皆様のお越しをお待ちしています」と告知した。

最後に「今回も私の手描きグラス。世界に一つしかないＯＮＬＹ ＯＮＥ ＣＡＴ ＧＬＡＳを稽古の合間に描き上げました。二度と同じものは作れないこともあり、後半はいつも品数が少なくなってしまいます。ぜひお早めに見にいらしていただけたら嬉しいです」と締めくくった。

この投稿には「お似合いですね〜」「金八ファンにはたまらないツーショット」「６１才と６０才にはとても見えない！」「懐かしい感じ」「いい歳の重ね方」などの声が寄せられている。