1985年の発売から40年を迎えた人気ゲーム「スーパーマリオ」のグッズを販売する店が、アミュプラザ鹿児島に18日、期間限定でオープンします。マリオとコラボレーションした鹿児島のお菓子もありました。 （記者）「マリオにルイージ、ピーチ姫、見上げればひと際目立つキノコの大きなクッション。会場はマリオの魅力にあふれています」 アミュプラザ鹿児島に18日オープンする