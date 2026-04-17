1985年の発売から40年を迎えた人気ゲーム「スーパーマリオ」のグッズを販売する店が、アミュプラザ鹿児島に18日、期間限定でオープンします。マリオとコラボレーションした鹿児島のお菓子もありました。

（記者）「マリオにルイージ、ピーチ姫、見上げればひと際目立つキノコの大きなクッション。会場はマリオの魅力にあふれています」

アミュプラザ鹿児島に18日オープンする期間限定の「スーパーマリオPOP－UPSTORE」。スーパーマリオとJR九州の企画で、九州各地を巡回しています。

マリオのキャラクターが描かれた新幹線のポーチに、駅名入りのステッカーなどのグッズが所狭しと並んでいます。

（記者）「これは懐かしい。最初のスーパーマリオのファミコンカセットのパッケージデザインです。いっぱい遊びました。お父さん世代にもたまりません」

こちらはマリオと九州各地の銘菓がコラボレーションした商品。鹿児島からは霧島市の「とらや」のかるかんや生サブレに、マリオのキャラクターが描かれています。

（アミュプラザ鹿児島 大原梢さん）「ファミコンをモチーフにしたアイテムから最新ゲームの販売まで、世代を超えて楽しめるグッズが約450種類ある。みなさんで楽しんでほしい」

「スーパーマリオPOP－UPSTORE」は鹿児島市のアミュプラザ鹿児島で18日から来月10日まで期間限定でオープンします。

18日と19日はアミュ広場でマリオのゲームなどを体験できる「スーパーマリオフェスタin鹿児島」も開かれます。

・