元自民党幹事長の石原伸晃さん（68）が2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新。元俳優で妻の里紗さん（62）との夫婦ショットを披露した。「妻と一緒に」石原さんは、「私も妻と一緒に、冒険とイマジネーションの海＃東京ディズニーシーへ行ってきました！」と報告し、笑顔をみせる里紗さんとの2ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、伸晃さんはネクタイを締めてスーツを着用。里紗さんは黒いジャケットと