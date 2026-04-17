本日の日経平均株価は、最高値更新に伴う利益確定売りが優勢となり、前日比1042円安の5万8475円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は12社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ゴールドマン・サックス証券が目標株価を6万7000円→7万2000円に引き上げたＭＡ