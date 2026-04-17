インターネットイニシアティブ（IIJ）は4月17日、企業や組織を横断してデータを安全かつ効率的に流通させる「データスペース」技術を用い、通信事業者が保有する設備情報等データの事業者間流通の実現可能性を4月に検証したと発表した。社会実装例として、サイバーレジリエンス強化に向けた通信事業者間データ流通の実現性を確認したという。通信事業者間データ連携 検証構成データスペースは、国境や分野を越えたデータ連携を可能