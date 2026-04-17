映画『名無し』より、原作・脚本・主演の佐藤二朗が演じる正体不明の“名無し”の狂気がにじむ新場面写真が解禁された。【写真】狂気がにじむ『名無し』新場面写真佐藤が映画にすべく執筆するが、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となっていたオリジナル脚本が編集者の目にとまり、永田諒の作画によって漫画化した『名無し』。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破