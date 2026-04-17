高松市木太町17日午後8時ごろ 17日午後7時ごろ、高松市木太町の県道で、トラックのクレーンが電線に引っかかりました。 この事故で、電線が切れて地面まで垂れ下がっています。けが人はいませんでした。 警察によると、トラックがクレーンを伸ばした状態で走っていたことが原因とみられています。 四国電力によると、切れたのは電気を送る線ではなく、通信用の線だということです。