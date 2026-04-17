金融庁は１７日開いた審議会で、自動車やバイクの所有者に加入を義務付けている自動車損害賠償責任（自賠責）保険の保険料を全車種平均で６％程度引き上げるべきだとの見解を示した。今年度中に実施されれば、２０１３年４月以来、１３年ぶりの引き上げとなる。自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するため法律で加入が義務付けられており、他人を死傷させた場合の損害賠償を補償する。交通安全技術の向上で人身事故が減少す