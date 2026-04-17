教員免許を失効した状態で3年間授業 県立学校の臨時任用の講師が教員免許を失効した状態で3年間授業をしていた問題です。この問題を受けて、県教育委員会は、県内全ての公立学校で失効した教員免許が使われていないか、調査しています。 教員免許が失効したまま授業をしていたのは、県立学校に勤務していた臨時任用の講師です。講師は、2023年度から今月14日までおよそ3年間、県立学校2校で勤務していました。 県教委が教員