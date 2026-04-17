猫が飼い主の外出を察知できる5つの理由 猫はいったいどのようにして、飼い主の外出を判断しているのでしょうか。 猫の五感や学習能力があれば、家族の行動くらいわかってしまうもの。思わず「そういうことか」と納得してしまう、5つの理由を見ていきましょう。 1.飼い主のルーティンを覚えている 猫は毎日の繰り返しを学習する能力に長けています。私たちが気づかなくても、猫は毎日飼い主の行動を観