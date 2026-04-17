テレビアニメ『ポケットモンスター』（テレビ東京系／毎週金曜18時55分）の新章「ワンダーボヤージュ」編が、5月22日から放送されることが決定。ビジュアルが公開された。【動画】いよいよ決戦も最終局面！「ライジングアゲイン」編最新PV「ワンダーボヤージュ」編のビジュアルには、リコ、ロイ、ドット、ウルトとポケモンたちのモンスターボールから飛び出してくるような姿が描かれており、この先に待つさらなる冒険を予感