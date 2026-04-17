『アニポケ』新章「ワンダーボヤージュ」編5.22スタート！ 「ライジングアゲイン」編最新PVも公開
テレビアニメ『ポケットモンスター』（テレビ東京系／毎週金曜18時55分）の新章「ワンダーボヤージュ」編が、5月22日から放送されることが決定。ビジュアルが公開された。
【動画】いよいよ決戦も最終局面！ 「ライジングアゲイン」編最新PV
「ワンダーボヤージュ」編のビジュアルには、リコ、ロイ、ドット、ウルトとポケモンたちのモンスターボールから飛び出してくるような姿が描かれており、この先に待つさらなる冒険を予感させるようなビジュアルになっている。
そして、真ん中にはメタモンと、新しいキャラクターと思われる少女の姿が…。リコたちの冒険に彼らがどのように関わってくるのか？ リコたちの周りには、コライドン、ミライドンやオーガポンといった伝説のポケモンたちの姿も。さらに、『Pokemon GO』や『Pokemon UNITE』『Pokemon Sleep』を想起させるようなイラストも…？ 新しいキャラクター、ポケモンを迎えてどのような物語が待っているのか期待が高まる。
そして最終局面を迎えた「ライジングアゲイン」編の最新PVも公開。
映像の中には、スピネルを止めるために全力で奮闘するポケモンたちの姿が映っているが、どうやらリコたちはピンチなようで…？ さらに、ラクリウム・コアも覚醒。ラクアを巡る決戦もいよいよ決着の時―リコたちは力を合わせてスピネルの野望を止めることができるのか？
来週4月24日放送の第135話は「覚醒！滅びのラクリウム・コア」。ステラフォルムになったパゴゴの力を受け、次々とテラスタルする18体のポケモンたち。一方、ラクリウムを消させまいと、エクスプローラーズも総攻撃を仕掛けてくる。
絶体絶命の状況でも、諦めず立ち向かうリコたち。しかし、スピネルが取った「ある行動」により、ラクリウム・コアが覚醒し…？
テレビアニメ『ポケットモンスター』は、テレビ東京系にて毎週金曜18時55分放送（※一部地域では放送日時が異なる）。5月22日から新章「ワンダーボヤージュ」編が放送開始。
【動画】いよいよ決戦も最終局面！ 「ライジングアゲイン」編最新PV
「ワンダーボヤージュ」編のビジュアルには、リコ、ロイ、ドット、ウルトとポケモンたちのモンスターボールから飛び出してくるような姿が描かれており、この先に待つさらなる冒険を予感させるようなビジュアルになっている。
そして最終局面を迎えた「ライジングアゲイン」編の最新PVも公開。
映像の中には、スピネルを止めるために全力で奮闘するポケモンたちの姿が映っているが、どうやらリコたちはピンチなようで…？ さらに、ラクリウム・コアも覚醒。ラクアを巡る決戦もいよいよ決着の時―リコたちは力を合わせてスピネルの野望を止めることができるのか？
来週4月24日放送の第135話は「覚醒！滅びのラクリウム・コア」。ステラフォルムになったパゴゴの力を受け、次々とテラスタルする18体のポケモンたち。一方、ラクリウムを消させまいと、エクスプローラーズも総攻撃を仕掛けてくる。
絶体絶命の状況でも、諦めず立ち向かうリコたち。しかし、スピネルが取った「ある行動」により、ラクリウム・コアが覚醒し…？
テレビアニメ『ポケットモンスター』は、テレビ東京系にて毎週金曜18時55分放送（※一部地域では放送日時が異なる）。5月22日から新章「ワンダーボヤージュ」編が放送開始。